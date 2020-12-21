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Фьюри и Джошуа лично провели переговоры – Усик остается в стороне

21 декабря, 12:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британские супертяжеловесы договорились о встрече на ринге в конце лета

Объединительный бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа приобретает все более реальные черты. Британские боксеры супертяжелого веса обсуждали свою встречу на ринге еще весной, но Джошуа пришлось провести еще поединок с Кубратом Пулевым. Тайсон же застоялся без боев с февраля, когда победил Деонтея Уайлдера. Теперь чемпионы по разным версиям решили все обсудить лично. На днях мы писали, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри.

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Энтони и Тайсон проговорили между собой все основные детали и достигли принципиального соглашения. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. Главное, что решили: Джошуа и Фьюри встретятся в следующем бою, откладывать его больше никто не будет. Осталось согласовать только мелкие детали. Объединительный "файт" ожидается в мае или июне 2021 года.

Среди невыясненного осталось место проведения вечера бокса. Как пишет Коппинджер, скорее всего, британцы поедут на Близкий Восток, хотя и Англия тоже "остается в игре". Организаторы боя хотят получить большой куш, поэтому ждут щедрые предложения из разных стран.

Летом Джошуа и Фьюри случайно встретились в Испании.

Смотрите, как Тайсон проводил время со своей женой Пэрис:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram
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переговоры встреча контракт бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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