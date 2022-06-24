Это Усик еще гопак не плясал. Украинец устроил фанатам зажигательную дискотеку (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик пополнил число своих болельщиков на Ближнем Востоке

Александр Усик / Фото: Reuters

20 августа в Саудовской Аравии на арене Jeddah Super Dome состоится бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры уже во всю начали раскрутку мегефайта.

Александр Усик решил поближе познакомится с местной публикой и завоевать их сердца. Соответствующее видео опубликовал журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.

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На кадрах видео украинец зажигательно танцует под арабскую музыку вместе с фанатами. Теперь Ближний Восток точно будет болеть за Усика!

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch



pic.twitter.com/eaz3TexYN2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 23, 2022

Напомним, фишка Александра Усика – танец гопака. Он впервые это сделал после победы на Олимпийских Играх в Лондоне 2012 года.

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Ранее британец Энтони Джошуа поделился своей мечтой побить Усика и вернуться на трон хэвивейта. Эй-Джей рассчитывает стать легендой бокса.

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Кстати, в букмекерских конторах Александр фаворит боя. На профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом).

У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.