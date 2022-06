Это Усик еще гопак не плясал. Украинец устроил фанатам зажигательную дискотеку (видео)

20 августа в Саудовской Аравии на арене Jeddah Super Dome состоится бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры уже во всю начали раскрутку мегефайта.

Александр Усик решил поближе познакомится с местной публикой и завоевать их сердца. Соответствующее видео опубликовал журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.

На кадрах видео украинец зажигательно танцует под арабскую музыку вместе с фанатами. Теперь Ближний Восток точно будет болеть за Усика!

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch



