Это Усик еще гопак не плясал. Украинец устроил фанатам зажигательную дискотеку (видео)

20 августа в Саудовской Аравии на арене Jeddah Super Dome состоится бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры уже во всю начали раскрутку мегефайта.
Александр Усик решил поближе познакомится с местной публикой и завоевать их сердца. Соответствующее видео опубликовал журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.
На кадрах видео украинец зажигательно танцует под арабскую музыку вместе с фанатами. Теперь Ближний Восток точно будет болеть за Усика!
Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 23, 2022
pic.twitter.com/eaz3TexYN2
Напомним, фишка Александра Усика – танец гопака. Он впервые это сделал после победы на Олимпийских Играх в Лондоне 2012 года.
Ранее британец Энтони Джошуа поделился своей мечтой побить Усика и вернуться на трон хэвивейта. Эй-Джей рассчитывает стать легендой бокса.
Кстати, в букмекерских конторах Александр фаворит боя. На профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом).
У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.