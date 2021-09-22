Это тебе за маму! Лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов

Мексиканец Сауль Альварес, которого называют лучшим боксером планеты независимо от весовой категории, повздорил со своим предстоящим противником – американцем Калебом Плантом

Альварес и Плант подрались еще до выхода в ринг / Фото: Getty Images

Во время дуэли взглядов, которую проводили чемпион IBF Калеб Плант и чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес, началась драка. Зачинщиком выступил Альварес, грубо оттолкнувший своего оппонента и крикнувший ему при этом: "Ты – ублюдок!"

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В ответ Плант резко зарядил левой в челюсть Альваресу, но тот умудрился увернуться.

Позже Альварес дал понять, что Плант вывел его из равновесия, сказав оскорбительные слова о его матери.

"Не говори о моей маме", – написал Альварес у себя в Twitter, прикрепив видео драки.

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Отметим, что бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в американском Лас-Вегасе. В своем предыдущем поединке Сауль одержал победу техническим нокаутом над британцем Билли Джо Сондерсом, проломив сопернику череп.