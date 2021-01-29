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Это было похоже на похороны Ломаченко: чемпион рассказал, как проучил Матрицу

29 января, 15:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Теофимо Лопес раскусил замысел украинца

Пока Василий Ломаченко занимается самовнушением, Теофимо Лопес почивает на лаврах. Абсолютный чемпион побывал в гостях у Майка Тайсона. Говорили о разном, вспомнили и победу Лопеса над Ломаченко.

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Американский боксер уверен, что в промоутерской компании Top Rank желали победы украинцу.

"Вы заметили, насколько тихо было после боя? Это было похоже на похороны. Все сидели тихо. Будто умерли. Никто не хотел признавать это", – рассказал чемпион на встрече с Тайсоном.

"Я понимал, чего он хочет – затащить меня в поздние раунды. Но я это понял, просчитал и адаптировался. Мы просто проучили Матрицу".

Прошлой осенью Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но убеждает всех, что его засудили.

Ломаченко vs Лопес
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Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Глава Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов так прокомментировал решение судей:

"Бой был ровный, но если бы я судил, то победу бы отдал американцу. Первые раунды – это не Вася был. Очень неуверенный, совершенно зажатый. Ни красоты, ничего".

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бокс боксеры Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: xsport.ua

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