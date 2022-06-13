Это будет новый Джошуа. Наставники Эй-Джея готовят сюрприз Усику

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа намерен вернуть чемпионские пояса, которые отобрал у него украинец Александр Усик

Усик VS Джошауа / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе будет официально объявлена дата реванша Усик – Джошуа. Боксеры уже во всю работают в своих тренировочных лагерях и готовятся к поединку.

Экс-чемпион мира остался недоволен своим предыдущим коучем Робертом Маккрэкеном и поэтому отправился в турне Америкой в поисках нового тренера. И его поиски увенчались успехом. Теперь за подготовку экс-чемпиона супертяжелого дивизиона отвечает американский специалист Роберт Гарсия. А помогает ему испанский наставник Анхель Фернандес.

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Новый главный тренер Эй-Джея пообщался с представителями прессы. Именитый коуч пообещал вернуть Джошуа на чемпионский трон.

"Мы совместно работаем с Анхелем. Мы оба сошлись и проводим отличный тренировочный лагерь вместе с Джошуа. Я сделал 14 чемпионов мира. Выиграл титул с четырнадцатью различными бойцами. Я думаю, если все пройдет хорошо, Джошуа будет моим пятнадцатым, и это отлично. Это будет мой первый чемпион супертяжелого дивизиона. Это невероятно. Вместе с Анхелем и с работой, которую он проводит, со страстью, которая у него есть к этому спорту.

У Энтони есть преимущество в размахе рук, в жесткости и также преимущество в силе. Я думаю, это идеально, но мы не можем выходить в ринг, думая так. Я считаю, что мы должны выйти в ринг умными. Разумно мыслить и победить в бою. И неважно, что Усик предложит нам и как Усик будет проводить бой. Может, он выйдет совсем другим, и нам придется боксировать. Мы готовимся ко всему, что может предложить Усик.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

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Очевидно, что тактика в реванше будет отличаться от первого боя. Очевидно, что она была неверной. Нужно сделать несколько перестроек", – цитирует Гарсия vringe.com.

Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Фото: Getty Images, Reuters

Несколькими днями ранее бывший чемпион мира Тони Беллью наконец-то объяснил Джошуа, как победить Усика. Британский боксер посоветовал своему соотечественнику навязать драку вместо бокса.

Интересно, что у самого Тони Беллью тоже был шанс побить Александра Усика. Но он проиграл нокаутом бой за звание абсолютного чемпиона мира.

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