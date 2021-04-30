Этим покорила Усика: супруга боксера показала душевные фото

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa
В Сети появились новые фото очаровательной супруги украинского боксера Александра Усика Катерины. Пока большинство девушек в соцсетях делают ставку на откровенные снимки, Катерина сделала акцент на чувственности.
Напомним, Александр женат с 2009 года, у него и Катерины – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил. Тем не менее, некоторое время назад Усик расстался со своей женой из-за звездной болезни.
Читайте также:
- В постели неглиже: жена динамовца Гусева засветила тату на интимном месте
- "Ох, как оно хрустит!" Ирине Морозюк в прямом эфире сделали пластику лица (видео)
- Невероятная красотка разбила сердца миллионов и нежится в бикини под солнцем Коста-Рики
- Секс-символ велоспорта прикрывает грудь арбузом: новая серия горячих фото
- Смотреть – не пересмотреть: Марина Бех в постели и в бикини
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов