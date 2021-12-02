3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик уже празднует! Елку у Деда Мороза забрал

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 15:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Приближение Нового года и Рождества отразилось на настроении Александра Усика. Какие там Джошуа и Фьюри? Он елку для латвийского приятеля нашел!
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александру Усику не до Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, с которым он может подраться уже весной.

Украинский боксер окунулся в предпраздничное настроение сам и зарядил им своего приятеля – латвийского певца Гачо (Гатиса Ирбе), которому передал забавное видеообращение.

Реклама

"Гачо, привет тебе из Киева передаем! Вот, елку у Деда Мороза забрали. Если хочешь, можем тебе ее подарить. Добра тебе!" – пожелал латвийскому хип-хоп музыканту Усик.

"Получил привет от украинских друзей. Усик – король!" – написал в ответ у себя в Instagram Гачо, опубликовав фото супертяжа с дорисованной короной на голове.

Отметим, что Гачо является не только известным певцом, но еще и заядлым мотоциклистом и другом латвийского бойца Майриса Бриедиса, которого Усик в упорном поединке одолел в 2018 году в Риге.

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, что Усик согласится на весенний бой с Фьюри при двух условиях.

  • Первое – если Александр сможет заработать за него больше, чем за реванш с Джошуа
  • Второе – если в сторону согласится отойти Джошуа, имеющий опцию реванша с украинцем

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке
Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Пока же решается вопрос с соперником по следующему поединку Александра, Усик зашел в супермаркет за бутылкой чая – и его никто не узнал.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

Завтра

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять