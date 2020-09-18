Экстравагантный Беринчик получил в соперники румынского "Бомбардировщика" и пошел играть в теннис

Украинский боксер готовится к 14-му бою в профессионалах на курорте в Карпатах

Сегодня стало известно имя ближайшего соперника Дениса Беринчика. 32-летний боксер из Луганской области должен выйти в ринг 8 октября в рамках шоу в загородном клубе под Киевом. Вчера Беринчик с юмором показал дикую усталость и объявил о следующем бое. Во втором поединке в 2020 году Денис встретится с 38-летним румыном Виорелом Симионом. На кон украинец поставит пояс Интерконтинентального чемпиона WBO.

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Сообщение об этом появилось в пятницу днем на страницах в Instagram и самого спортсмена, и его промоутера Александра Красюка. Симион по прозвищу "Бомбардировщик" провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых 22 раза выигрывал и трижды терпел поражения от именитых обладателей чемпионских поясов: американца Шакура Стивенсона, британцев Ли Селби и Скотта Куигга. Правда, бился он в основном в полулегком весе (до 57,2 кг), тогда как Денис выступает в легком (до 61,2 кг).

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Тем временем, Беринчик проводит тренировочный лагерь в Буковеле, где не только боксирует, но находит возможность и попробовать свои силы в теннисе.

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

В августе Беринчик назвал футбольный клуб, в форме которого выйдет на бой.

Смотрите, как Денис ходил на рыбалку:

Денис Беринчик сходил на рыбалку Видео: Instagram

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