Экс-тренер Тайсона – о спорном судействе: "Ломаченко не заслужил такой счет"

Бывший тренер Майка Тайсона и Александра Гвоздика легендарный американец Тедди Атлас отреагировал на результат боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Напомним, Ломаченко проиграл единогласным решением судей и потерял свои чемпионские пояса. Тем не менее, Атлас считает, что украинец не заслужил таких оценок от судей.
Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу
"То, что бойцы делают на ринге, храбро и благородно. То, что судьи делают за его пределами – совсем не так. Устал это говорить, и надоело это видеть. Опять же, у меня нет сомнений в результате боя, Лопес заслужил победу, но Лома не заслуживал услышать столь большую разницу в счете", – заявил Атлас, которого цитирует boxingscene.com.
Напомним, что Ломаченко проиграл первые семь раундов на записках всех судей, а одна из них вообще посчитала, что украинец выиграл только один раунд. Судейские записки боя Ломаченко – Лопес есть на нашем сайте.
К слову, многие эксперты возмутились тем, как бой увидела Джули Ледерман, отдавшая Ломаченко всего один раунд. Они в один голос заявляют, что "Она не смотрела бой": все реакции на оценки женщины-судьи боя Ломаченко – Лопес.
Как тренируется Василий Ломаченко:
Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк