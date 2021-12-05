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Едва не умер на ринге: Лопес был на волоске от смерти в бою с Камбососом

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 13:55
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Бывший абсолютный чемпион в легком весе в схватке с австралийцем мог лишиться не только своих поясов, но и жизни
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

В конце ноября Теофимо Лопес потерпел сенсационное поражение от Джорджа Камбососа. Повреждения, которые бывший абсолют получил в поединке, могли привести к смерти боксера, заявила врач-отоларинголог Линда Даль.

"Он точно мог умереть. Я не могу себе представить, как он дышал.

Это похоже на то, будто кто-то привязал к его груди набор гирь весом 300 фунтов. Будто его шея и грудь были зажаты в тисках. Ему повезло, что он не умер. Воздух был в его грудной клетке, сердце и шее – местах, где его не должно быть.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу
Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Если бы он получил удар в шею или грудь определенным образом в определенное место, у него мог возникнуть коллапс легкого. Он бы мгновенно упал и не смог дышать, и ему понадобилась бы трубка для грудной клетки", – цитирует Линду Даль ESPN.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга
Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Напомним, что Камбосос перебил Лопеса за счет большего количества ударов – он больше бил и чаще попадал, хотя в процентном соотношении точнее был как раз Теофимо. Итогом поединка стала потеря Лопесом всех чемпионских поясов.

Боксер Роландо Ромеро заявил, что причиной этому является травма Лопеса. Он уверен – если бы не травма, победил бы Теофимо.

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