Едва не умер на ринге: Лопес был на волоске от смерти в бою с Камбососом

В конце ноября Теофимо Лопес потерпел сенсационное поражение от Джорджа Камбососа. Повреждения, которые бывший абсолют получил в поединке, могли привести к смерти боксера, заявила врач-отоларинголог Линда Даль.
"Он точно мог умереть. Я не могу себе представить, как он дышал.
Это похоже на то, будто кто-то привязал к его груди набор гирь весом 300 фунтов. Будто его шея и грудь были зажаты в тисках. Ему повезло, что он не умер. Воздух был в его грудной клетке, сердце и шее – местах, где его не должно быть.
Если бы он получил удар в шею или грудь определенным образом в определенное место, у него мог возникнуть коллапс легкого. Он бы мгновенно упал и не смог дышать, и ему понадобилась бы трубка для грудной клетки", – цитирует Линду Даль ESPN.
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Напомним, что Камбосос перебил Лопеса за счет большего количества ударов – он больше бил и чаще попадал, хотя в процентном соотношении точнее был как раз Теофимо. Итогом поединка стала потеря Лопесом всех чемпионских поясов.
Боксер Роландо Ромеро заявил, что причиной этому является травма Лопеса. Он уверен – если бы не травма, победил бы Теофимо.
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO #LópezKambososJrpic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021