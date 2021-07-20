Джошуа залез на крышу стадиона, чтобы припугнуть Усика

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа после подписания контракта на бой с Александром Усиком, на радостях залез на крышу арены Тоттенхэма

Джошуа полез на крышу стадиона / Фото: Instagram

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) состоится 25 сентября на футбольном стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. Стороны подписали контракты.

В случае победы, Усик возьмет те же пояса, которыми долгое время владел предыдущий украинский чемпион в "королевском" дивизионе Владимир Кличко.

"Дорогу осилит идущий", – написал Александр в соцсетях.

Но Джошуа не намерен так просто отдать свои титулы. Британец даже залез на крышу арены, чтобы показать кто тут король.