Джошуа vs Фьюри: знаменитый тренер дал однозначный прогноз на бой

В следующем году мир бокса ожидает объединительный бой боксеров супертяжелого дивизиона – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Причем вполне вероятно, что британцы договорятся сразу о двух поединках. На днях Фьюри и Джошуа лично провели переговоры.
Свое мнение о грядущем противостоянии высказал знаменитый американский тренер Тедди Атлас, который в свое время тренировал украинца Александра Гвоздика. Слова 64-летнего Атласа приводит сайт FightNews:
"Я считаю, что прямо сейчас Фьюри просто уничтожит Джошуа. Возможно, многим не нравится слышать такое, но Джошуа пока не вернулся. Я уверен, что Тайсон это почувствует и надавит на него, создав моменты, когда Энтони снова будет казаться хрупким. Считаю, что Джошуа не готов к Фьюри. Возможно, ему нужен еще один бой.
Даже в бою с Пулевым Джошуа хватал соперника и не выглядел уверенным в себе. Кубрат – несложный соперник, он неважно реагировал на удары, кажется, его вообще не обучали. Удары Пулева было легко видно и от них можно легко уйти".
Уже известно, что Джошуа решился отказаться от Усика и пояса WBO.
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