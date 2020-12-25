Джошуа vs Фьюри: знаменитый тренер дал однозначный прогноз на бой

Тедди Атлас считает, что Энтони неубедительно выглядел даже против Пулева

В следующем году мир бокса ожидает объединительный бой боксеров супертяжелого дивизиона – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Причем вполне вероятно, что британцы договорятся сразу о двух поединках. На днях Фьюри и Джошуа лично провели переговоры.

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Свое мнение о грядущем противостоянии высказал знаменитый американский тренер Тедди Атлас, который в свое время тренировал украинца Александра Гвоздика. Слова 64-летнего Атласа приводит сайт FightNews:

"Я считаю, что прямо сейчас Фьюри просто уничтожит Джошуа. Возможно, многим не нравится слышать такое, но Джошуа пока не вернулся. Я уверен, что Тайсон это почувствует и надавит на него, создав моменты, когда Энтони снова будет казаться хрупким. Считаю, что Джошуа не готов к Фьюри. Возможно, ему нужен еще один бой. Даже в бою с Пулевым Джошуа хватал соперника и не выглядел уверенным в себе. Кубрат – несложный соперник, он неважно реагировал на удары, кажется, его вообще не обучали. Удары Пулева было легко видно и от них можно легко уйти".

Уже известно, что Джошуа решился отказаться от Усика и пояса WBO.

Смотрите, как Тайсон Фьюри, Майкл Баффер и другие люди бокса снялись в забавном ролике:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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