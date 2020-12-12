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Джошуа – Пулев: как они падали от ударов Кличко (видео)

12 декабря, 22:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Но только одному из них удалось одолеть украинца

Сегодня в Лондоне британский боксер Энтони Джошуа будет защищать чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе против болгарина Кубрата Пулева. Онлайн боя Джошуа – Пулев уже доступен на нашем сайте.

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Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

Оба боксера в свое время встречались с Владимиром Кличко и занимают знаковое место в биографии украинского супертяжеловеса. Давайте вспомним, как Джошуа и Пулев боксировали против Владимира.

Кличко – Пулев

15 ноября 2014 года в Гамбурге Владимир Кличко защищал титулы WBA Super, IBF, WBO, IBO и журнала The Ring. Те же, что и сегодня на кону, не хватает только пояса The Ring. Пулев был обязательным претендентом по линии IBF. Из-за травмы украинца поединок пришлось перенести, а Пулев обвинил украинца в трусости, чем сильно разозлил. Владимир отомстил уже в ринге. Трижды украинец отправлял болгарина в нокдаун, а в пятом раунде окончательно уложил соперника. Победа над Пулевым стала для Кличко-младшего последней в карьере, добытой досрочно. После этого Владимир по очкам победил Брайанта Дженнингса, а затем дважды проиграл и ушел на пенсию.

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Кличко – Джошуа

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Второе поражение припало как раз на бой с Джошуа. Соперники были в отличных отношениях, ведь Энтони не раз присутствовал в тренировочном лагере Владимира, а украинец утверждал, что именно британец станет новым королем хэвивейта. 29 апреля 2017 года боксеры сошлись на "Уэмбли", где собрались рекордные для Британии 90 тысяч зрителей. В пятом раунде Джошуа выдал серию точных ударов и отправил украинца в нокдаун. Кличко быстро восстановился и в следующем раунде уже Энтони оказался на канвасе. Кличко мог бы завершить бой в этом раунде, если бы пошел добивать соперника, однако ошибся с тактикой, что в итоге стоило ему победы. В 11-м раунде Джошуа дважды отправил Кличко на канвас, после чего рефери остановил поединок. Для 41-летнего украинца это был последний бой в карьере.

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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Владимир Кличко Кубрат Пулев Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

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