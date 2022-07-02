Джошуа предсказуемый, он не думает! Неожиданное заявление Усика накануне боя

Украинский боксер решил подогреть интерес к бою с Джошуа и сделал выпад в сторону британца

Усик сделал выпад в сторону Джошуа

Уже названы дата и место повторного боя между Усиком и Джошуа. Британец постарается взять реванш после того, как в сентябре прошлого года украинец одолел его в битве за пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь же Усик активно готовится к поединку, при этом не изучает действия соперника. Также Александр заявил, что Джошуа является для него предсказуемым.

Реклама

"Я не думаю о том, что будет делать Джошуа, анализирую себя. Я много раз пересмотрел наш первый бой, смотрел его со своей командой и тренером. Внимательно изучал свои ошибки, чтобы их не повторить в реванше. Джошуа предсказуемый, для меня – да. Он не думает о том, что нужно делать в ринге. Он думает о победе, а я думаю, что следует делать в ринге".

Читайте также: Усик в украинской футболке притащил на дуэль с Джошуа воображаемую саблю

Напомним, что Джошуа выиграл 24 из своих 26-ти боев. А вот украинец триумфовал во всех 19-ти поединках в карьере профи. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа.