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Джошуа предрекли судьбу Кличко: только так можно победить Усика

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
3 декабря, 09:42
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Бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа нужно решить два вопроса перед реваншем с Александром Усиком – найти нового тренера и справиться с психологическими проблемами
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото: AFP

У Джошуа будет шанс вернуть свои чемпионские пояса, которые он проиграл в первом поединке против Александра Усика.

Такое мнение выразил менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте в интервью Las Vegas Insider.

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Бенте вспомнил историю, как в свое время проблему с психологией преодолевал Кличко-младший.

Владимир Кличко и Бернд Бенте
Владимир Кличко и Бернд Бенте / Фото: AFP

"Я рекомендовал Эммануэля Стюарда Владимиру Кличко, потому что Владимир чувствовал себя не очень хорошо после поражения от Корри Сандерса, и он, как вы помните, пробовал разных тренеров.

Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году / Фото: Getty Images

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И тогда я позвонил Эммануэлю и устроил им встречу, и остальное, как мы знаем, уже история. С помощью Стюарда, его различных тактик и их близких отношений, Владимир вернулся на ринг и не проигрывал почти десять лет. Джошуа может сделать то же самое", – вспомнил Бенте.

Немец считает, что между Кличко и Джошуа есть сходство. Перед повторным боем с Усиком британцу нужно получить хороший психологический настрой и очистить голову.

Джошуа вместе с Кличко
Джошуа вместе с Кличко / Фото: Getty Images

Психология – это самый важный фактор для Джошуа в матче-реванше. Он должен решить проблемы с психологией и тренером до реванша.

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"Если он примет правильные решения, я уверен, что Джошуа сможет присоединиться к элитной группе трехкратных чемпионов мира.

Я считаю, что ему нужно внести изменения и он будет на правильном пути", – намекнул на победу в реванше менеджер, которого цитирует xsport.ua.

Кстати, мы ранее писали, что Усик подерется с Фьюри уже весной. Для этого лагерем Цыганского короля должны быть предложены правильные деньги двум боксерам – Энтони Джошуа и самому Александру Усику.

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