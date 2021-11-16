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Джошуа нашел помощника в "убийстве" Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 ноября, 14:06
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Наставник Сауля Альвареса Эдди Рейносо готов стать тренером Энтони Джошуа в ходе подготовки к реваншу с Александром Усиком
Усик, Джошуа и Рейносо
Усик, Джошуа и Рейносо / Фото: Reuters

Известный мексиканский специалист Эдди Рейносо согласен стать тренером экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который ищет нового наставника для подготовки к реваншу с Александром Усиком.

Об этом сообщил журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон.

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"Эдди Рейносо рассказал, что провел новые переговоры с Энтони Джошуа и Эдди Хирном по поводу потенциальной подготовки Эй-Джея к реваншу с Александром Усиком. Рейносо сказал: "У Джошуа есть много физических качеств, и я думаю, что он не извлекает из них выгоду", – написал у себя в Twitter Майкл Бенсон.

Отметим, что Эдди Рейносо является многолетним тренером лучшего боксера мира независимо от весовой категории – Сауля Альвареса.

Напомним, после сентябрьского поражения от Усика Джошуа заявил, что ищет такого тренера, который помог бы ему – ни много ни мало – убить украинца в реванше.

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"Я задолбался уже проигрывать! С меня хватит! Это война и я выйду на ринг убивать Усика. Вот такой нужен настрой. Не нужно больше скромности", – заявил Джошуа.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Отметим, что реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.

На его проведение претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

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