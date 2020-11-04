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Джошуа хочет драться с Усиком, но для него важны деньги

4 ноября, 17:21

Елена Павлова Елена Павлова

Приоритетом у британца остается кассовый поединок с Фьюри

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в 2021 году надеется организовать объединительный бой своего клиента с Тайсоном Фьюри. Но Эдди Хирн также заметил, что если договориться с Тайсоном все-таки не удастся, то Джошуа проведет поединок с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком. Ранее мы писали, что Усик не разрешит драться Джошуа и Фьюри даже за большие деньги.

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Джошуа vs Усик

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

"Джошуа хочет драться с Усиком. Это все бизнес, для них важны деньги. Но Усик хочет титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Если мы не сможем заставить Фьюри драться, а Энтони победит Пулева, он будет сражаться с Усиком. Миллион процентов", – сказал Хирн Boxing Scene.

Читайте также: Промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится

Напомним, что чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа 12 декабря проведет поединок против обязательного претендента по линии IBF – болгарского боксера Кубрата Пулева.

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Джошуа vs Пулев

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что бывший чемпион мира Паркер готов выйти против Усика в бою за пояс WBO. Если Джошуа освободит его в ближайшее время.

Смотрите, как Усик танцует перед боем с Чисорой

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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боксеры Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри чемпион мира Энтони Джошуа Эдди Хирн
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