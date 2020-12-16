"Джошуа боится": менеджер Усика начал брать британца "на слабо"

В команде украинского чемпиона принялись провоцировать Энтони, намекая на то, что он трусишка

В лагере Александра Усика прибегли к интересной тактике, пытаясь добиться боя с Энтони Джошуа. Менеджер украинца заявил, что если Эй-Джей откажется от драки с Усиком и отдаст ему пояс WBO ради поединка с Тайсоном Фьюри, то это будет означать, что он попросту трус. Иными словами, Джошуа "берут на слабо".

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"Если Джошуа оставит пояс WBO ради боя с Фьюри, это будет значить, что он боится драться с Усиком. Это будет значить, что он видит большой риск поражения в поединке с Александром. Вот что я думаю. Если Джошуа на сто процентов в себе не уверен, то, конечно, может оставить пояс", – цитирует Эгиса Климаса boxingscene

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Впрочем, как мы писали ранее, есть вариант, что Усик откажется от "права первой ночи", то есть боя с Джошуа за солидные отступные. И представитель украинца не стал отрицать такой возможности. "Я не идиот. Я готов сесть и обсуждать варианты. Если будет что-то стоящее, я готов сказать: "Хорошо, мы готовы пойти этим путем", – отметил Эгис Климас. – Но на сегодня Усик уже несколько раз сказал мне, что ему ничего другого не нужно – он хочет бой с Джошуа за пояс WBO".

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Ранее мы писали, что промоутер придумал хитрую схему, чтобы Усик таки отпустил Джошуа. Эдди Хирн обещает организовать титульный бой Александру через две недели после битвы Энтони с Фьюри.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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