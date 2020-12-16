Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Джошуа боится": менеджер Усика начал брать британца "на слабо"

16 декабря, 12:49

Олег Люлька Олег Люлька

В команде украинского чемпиона принялись провоцировать Энтони, намекая на то, что он трусишка

В лагере Александра Усика прибегли к интересной тактике, пытаясь добиться боя с Энтони Джошуа. Менеджер украинца заявил, что если Эй-Джей откажется от драки с Усиком и отдаст ему пояс WBO ради поединка с Тайсоном Фьюри, то это будет означать, что он попросту трус. Иными словами, Джошуа "берут на слабо".

Реклама

Читайте также: "Хочу Усика следующим!": кто начал охоту за украинским супертяжем

"Если Джошуа оставит пояс WBO ради боя с Фьюри, это будет значить, что он боится драться с Усиком. Это будет значить, что он видит большой риск поражения в поединке с Александром. Вот что я думаю. Если Джошуа на сто процентов в себе не уверен, то, конечно, может оставить пояс", – цитирует Эгиса Климаса boxingscene

Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Впрочем, как мы писали ранее, есть вариант, что Усик откажется от "права первой ночи", то есть боя с Джошуа за солидные отступные. И представитель украинца не стал отрицать такой возможности. "Я не идиот. Я готов сесть и обсуждать варианты. Если будет что-то стоящее, я готов сказать: "Хорошо, мы готовы пойти этим путем", – отметил Эгис Климас. – Но на сегодня Усик уже несколько раз сказал мне, что ему ничего другого не нужно – он хочет бой с Джошуа за пояс WBO".

Реклама

Читайте также: Украина обошла Россию и еще 16 стран по представительству в Зале славы бокса

Ранее мы писали, что промоутер придумал хитрую схему, чтобы Усик таки отпустил Джошуа. Эдди Хирн обещает организовать титульный бой Александру через две недели после битвы Энтони с Фьюри.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры Александр Усик Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпиону
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпионуБокс
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять