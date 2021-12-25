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Двухметровые! Жена Кличко показала своих детей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 декабря, 16:27
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Как же выросли сыновья и дочка Виталия и Натальи Кличко – рождественское фото от супруги мэра Киева
Наталья Кличко - с детьми и мужем
Наталья Кличко - с детьми и мужем / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга мэра Киева и знаменитого боксера Виталия Кличко Наталья, поздравляя своих фолловеров с Рождеством, поделилась фотографией в компании троих своих детей!

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Как же они выросли! Сплошь двухметровые гулливеры!

"Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью и светом", – написала в Instagram Наталья Кличко, назвав троих детей лучшим подарком в своей жизни.

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Напомним, Виталий Кличко и его любимая Наталья, делающая музыкальную карьеру, живут отдельно: он в Киеве, а она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но мэр украинской столицы это опровергает.

"Если будем разводиться, то сообщу об этом... Наталья поет. Мне нравится, как она это делает", – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

У супругов есть трое детей.
У супругов есть трое детей. / Фото: klitschko-brothers

Что касается детей супругов, то младший сын Максим учится в школе в Великобритании, дочь Елизавета-Виктория изучает психологию в университете в Нидерландах, а старший сын Егор-Даниэль закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.

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По словам Виталия Кличко, детям приходится ограничивать себя в соцсетях, использовать никнеймы, фильтровать информацию, которую они транслируют. И все из-за специфики деятельности отца.

Владимир Кличко и его племянник Максим-Александр

ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

  • Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова.
  • Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом.
  • Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.

Наталья Кличко со своей дочерью
Наталья Кличко со своей дочерью / Фото: Instagram

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