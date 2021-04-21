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Двери для Кличко всегда открыты: Джошуа с помощью украинца намерен победить Фьюри

21 апреля, 19:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа назвал троих боксеров, которых хотел бы видеть в своем тренировочном лагере

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своем тренировочном лагере. Энтони готовится к бою с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. Мы писали, что на бой Джошуа и Фьюри не могут найти деньги.

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По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

"Боксеры должны держаться вместе. Львы – быть вместе со львами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше.

Хотел бы видеть в своем лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других", – заявил Джошуа.

Ранее мы рассказывали, как бушует на тренировках Кличко. Украинец в прекрасной форме и мог бы вернуться в ринг. Напомним, что именно после поражения от Джошуа Кличко завершил карьеру.

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бокс боксер Владимир Кличко Энтони Джошуа

Источник: Championat.ru

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