"Два моих дяди дерутся во дворе на барбекю": рэпер взорвал сеть реакцией на бой Тайсона

Снуп Догг был одним из комментаторов поединка в американской трансляции

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс решили прервать свою "пенсию" и провели поединок на ринге "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе. Бой бывших чемпионов продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью, которая разгневала бойцов.

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В американской трансляции одним из комментаторов поединка выступил известный американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg, который взорвал социальные сети своим остроумным замечанием по поводу боя:

"Как будто два моих дяди дерутся во дворе на барбекю".

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

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Майк Тайсон – Рой Джонс / Фото: Reuters

51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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