Дуэль взглядов провели в пруду! "Похититель тел" даже пожал руку Поветкину

Диллиан Уайт вел себя менее агрессивно после нокаута

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) встретились лицом к лицу накануне реванша 27 марта в Гибралтаре. Напомним, что летом 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC, а тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.

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В этот раз во время встречи с Поветкиным на мосту в центре пруда Уайт вел себя менее агрессивно и пренебрежительно, чем накануне первого поединка. И когда после дуэли взглядов "Русский витязь" протянул британцу руку, "Похититель тел" из Британии немного подумал, но пожал ее. Хотя традиционные перчатки не снимал.

41-летний Поветкин провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

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Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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