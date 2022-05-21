Друга Усика ищут в фильтрационном лагере

Мужчина не выходит на связь с начала войны и Екатерина Усик подозревает, что он находится в российском фильтрационном лагере

Екатерина разместила в соцсетях фотографию своего друга / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика недавно объявила, что враг у нас явный, а не зеленые человечки.

И вот после нападения явного врага на Украину, пропал друг семьи Усика. Екатерина подозревает, что мужчина находится сейчас в фильтрационном лагере.

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"Люди! То, что происходит – не веришь своим глазам и ушам! Наш друг, которого мы ищем, может быть жив и он может находиться в лагере (без имени – только номер)! Вы слышите – номер! Очень много наших людей отправили в лагеря. Мы верим, что он найдется, очень верим! Русские разрушили наше настоящее. Этого уже никак не поправить и не оправдать", – написала в соцсетях Екатерина Усик.

Ранее девушка высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.

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Кроме того, Екатерина придумала объяснение почему Александр не мог сказать "Чей Крым".