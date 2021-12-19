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Договорняк! Хейтер Ломаченко раскрыл аферу века в боксе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 декабря, 16:31
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Известный украинский боксер Иван Редкач поставил под сомнение честность победы скандального блогера Джейка Пола над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли
Редкач: "Победа Пола - постановка"
Редкач: "Победа Пола - постановка" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Иван Редкач, который то и дело троллит Василия Ломаченко, а однажды даже столкнулся с ним в американской церкви, сделал очередное громкое заявление.

По мнению Редкача, брутальная с виду победа нокаутом блогера Джейка Пола над звездой смешанных единоборств Тайроном Вудли в бою по правилам бокса, состоявшемся на уикенде в американской Тампе, – не более чем театральная постановка.

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Не верит Редкач, что такой опытный боец, как Вудли, мог пропустить подобный удар от непрофессионала.

"Я не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защититься. Лаки-панч? Нет, но, помимо чемпионских титулов, Тайрон обладает еще и актерским мастерством! Это была хорошая актерская игра", – написал Иван Редкач на своей странице в Instagram.

Иван Редкач
Иван Редкач / Фото: Getty Images

Напомним, после победы над Вудли блогер Пол бросил вызов другим звездам ММА.

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"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил весь Абсолютный бойцовский чемпионат. Дайте мне Камару Усмана, Диаза или Масвидаля. Я разделаюсь и с ними", – заявил блогер.

Джейк Пол победил Тайрона Вудли
Джейк Пол победил Тайрона Вудли / Фото: Getty Images

Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли
Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли / Фото: Reuters

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