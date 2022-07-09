Дочь Кличко хочет задать один вопрос Путину

Хейден Панеттьер рассказала почему отдала дочь на воспитание Владимиру Кличко и как разговаривала с ней о войне

Дочь Кличко и Панеттьер знает, что Путин - виновник войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшая невеста Владимира Кличко призналась почему их дочь Кайя-Евдокия живет с отцом и что она бы хотела спросить у Путина. Сама Хейден шокирована происходящим в Украине.

По словам Хейден Панеттьер это было одно из самых сложных решений в ее жизни – отдать дочь на воспитание отцу.

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"Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой и иногда это значит отпустить", – призналась голливудская актриса.

Она назвала причину такого решения. Оказывается она восемь месяцев провела в реабилитационном центре, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Сейчас Панеттьер общается с семилетней дочерью, которая знает, что в Украине идет война.

"Мы как-то с ней общались и единственный вопрос, который она задала: "Зачем Путин это делает?" – цитирует Хейден XSport.

Владимир Кличко не любит афишировать жизнь своей дочери, поэтому фотографии ее в соцсетях большая редкость.

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Ранее мы писали, что бывшая возлюбленная Владимира Кличко занялась сбором средств для украинцев, которые пострадали от оккупантов.