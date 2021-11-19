Девочек прятали в раздевалке: Майк Тайсон занимался сексом перед боем, чтобы не убить соперника

Легендарный американский боксер Майк Тайсон так боялся собственной мощи, что перед поединками вынужден был искать способы выплеснуть свою злость. Разрядкой для него стал секс

Майк Тайсон занимался сексом перед боями / Фото: Getty Images

Бывший телохранитель и шофер Тайсона Руди Гонсалес был свидетелем взлета карьеры одного из лучащих боксеров в истории.

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По его словам, знаменитый супертяж дрался очень эмоционально и даже регулярно плакал перед боями, когда его тело захлестывал адреналин.

Почти 35 лет назад, 22 ноября 1986 года, 20-летний Майк уничтожил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории. Чемпион был нокаутирован уже во втором раунде!

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Руди Гонсалес признался, что секрет "Железного Майка" заключался в том, что ему нужно было заняться сексом в раздевалке перед боем.

"Не будет преувеличением сказать, что Майк был похож на поезд, сбивающий этих парней. Секс был его способом высвободить эту силу и немного расслабиться", – рассказал Гонсалес The Sun.

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Помимо выполнения своих функций телохранителя и водителя Гонсалес должен был найти фанатку боксера, готовую на все ради минутки с Майком.

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"Мне нужно было найти его поклонницу, неважно, кто это. Он говорил: "Если я не пересплю, я убью этого парня прямо сейчас". Майку пришлось потр***ться, чтобы высвободить часть имеющихся у него сил. Так что нам приходилось прятать девочек в душевых и раздевалках.