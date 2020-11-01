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Дэвид Хэй назвал Усика особенным за бой с его подопечным

1 ноября, 12:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский менеджер и бывший боксер похвалил обоих участников зрелищного "файта"

Минувшей ночью Александр Усик добыл непростую победу над Дереком Чисорой в поединке за звание претендента на чемпионский бой по версии WBO. Сам британский боксер думает, что судьи должны были отдать "викторию" ему. А вот менеджер Дерека, его менеджер и бывший оппонент Дэвид Хэй, назвал украинца особенным бойцом, который показал мастерство, на которое не способны многие в супертяжелом дивизионе.

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Своими мыслями Хэй поделился с YouTube-каналом iFL TV:

"Чтобы выдержать 12 раундов в бою с Чисорой, нужен такой особенный боец, как Усик. Многие супертяжеловесы не смогли бы этого сделать. Может, Усик и не выглядел хорошо. Пусть он и оценил свое выступление на три балла из 10, но это Дерек заставил его так выступить. А ведь как правило, Усик работает на 10 из 10.

Чисора устроил жесткий бой. Так произошло не потому, что у Усика был плохой день, а потому что Дерек шел на него, как грузовой поезд. Он выбрасывал мощные бомбы с самого начала поединка. Как я и говорил, здесь не понадобился интеллект, если не вспоминать момент, когда Чисора встал в стойку левши и превзошел Усика в джебах. Дерек показал несколько новых трюков, но он еще продолжает их осваивать. И он способен продемонстрировать намного больше".

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