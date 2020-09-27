Деревянченко нанес больше сильных ударов: статистика чемпионского боя

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в США проиграл бой за титул WBC. Его соперником был непобежденный американский чемпион Джермалл Чарло. Несмотря на рассечение и гематому у украинского спортсмена, бой продлился 12 раундов и завершился единогласным решением судей. Они присудили победу действующему чемпиону.

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Оценки судей – 118-110, 117-111, 116-112. Однако статистические данные говорят о том, что преимущество Чарло не было таким однозначным. Американец выбросил меньше ударов (627 против 681 у Деревянченко), но был точнее (219 против 180).

Зато украинский боксер имел преимущество по силовым ударам: 163 точных против 134 у Джермалла. А чемпион был заметно лучше в ударах джебом: 85 достигли цели, у Деревянченко – 17 точных. Что неудивительно, ведь американец существенно превосходил претендента в росте и длине рук.

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