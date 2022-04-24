Даже девушки взяли в руки оружие. Виталий Кличко рассказал о героях Киева

Легенда украинского бокса и мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос, что для жителей столицы было тяжелее всего за два месяца полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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"Много было вызовов. Каждый может рассказать со своей стороны, что тяжелее всего. Кто-то проводил недели в бомбоубежище, под землей, кто-то в этот момент был в таких условиях, когда нужно было эвакуировать свою семью, детей.

В Киеве всегда было электричество, водопровод, тепло. И у меня такое впечатление было в первые дни, что днем и ночью шел снег, было холодно, но молодые люди, даже девушки, стояли часами, днями, сутками для того, чтобы получить оружие.

Желание защищать столицу и патриотизм в этот момент был. Я горжусь ими, потому что у них было желание не убежать куда-то, а защищать город", – сказал Виталий Кличко в эфире канала Украина 24.