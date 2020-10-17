Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Голливудский актер настроил Лому на бой с Лопесом: "Давай сделаем это, детка"

17 октября, 20:25

Елена Павлова Елена Павлова

Звезда фильмов "Боец" и "Трансформеры" считает, что Василий – номер 1 pound-for-pound в мире

Голливудский актер Марк Уолберг, известный по фильмам "Боец", "Идеальный шторм" и "Трансформеры", поддержал украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Напомним, что утром 18 октября по Киеву боец из Белгород-Днестровского выйдет в ринг против чемпиона мира IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Наш сайт проведет онлайн Ломаченко – Лопес за четыре чемпионских титула.

"Василий Ломаченко – номер 1 pound-for-pound в мире, но чтобы стать неоспоримым, объединенным чемпионом, и все это дерьмо... Давай сделаем это, детка. Знаете, что делают лучшие чемпионы? Дерутся с лучшими. Не как эти парни, которые хотят стать лучшими бойцами всех времен и избегают все тяжелые испытания. Ты побьешь их всех и станешь лучшим. Благослови тебя бог, я молюсь за тебя. Я хотел бы быть там. Номер 1 – Ломаченко", – сказал Уолберг bigfishboxing.

Реклама

Читайте также: Ломаченко – Лопес: астролог рассказал, кто победит

INSTAGRAM

Напомним, что на кону поединка в Лас-Вегасе стоят пояса WBA, WBC franchise, WBO и IBF в легком весе. А накануне на взвешивании Ломаченко и Лопес нарушили социальную дистанцию.

Смотрите, как Зинченко желает удачи Ломаченко

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

актер бой Василий Ломаченко марк уолберг Теофимо Лопес Легкий вес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять