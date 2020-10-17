Голливудский актер настроил Лому на бой с Лопесом: "Давай сделаем это, детка"

Голливудский актер Марк Уолберг, известный по фильмам "Боец", "Идеальный шторм" и "Трансформеры", поддержал украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Напомним, что утром 18 октября по Киеву боец из Белгород-Днестровского выйдет в ринг против чемпиона мира IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Наш сайт проведет онлайн Ломаченко – Лопес за четыре чемпионских титула.

"Василий Ломаченко – номер 1 pound-for-pound в мире, но чтобы стать неоспоримым, объединенным чемпионом, и все это дерьмо... Давай сделаем это, детка. Знаете, что делают лучшие чемпионы? Дерутся с лучшими. Не как эти парни, которые хотят стать лучшими бойцами всех времен и избегают все тяжелые испытания. Ты побьешь их всех и станешь лучшим. Благослови тебя бог, я молюсь за тебя. Я хотел бы быть там. Номер 1 – Ломаченко", – сказал Уолберг bigfishboxing.

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Напомним, что на кону поединка в Лас-Вегасе стоят пояса WBA, WBC franchise, WBO и IBF в легком весе. А накануне на взвешивании Ломаченко и Лопес нарушили социальную дистанцию.

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Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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