Давай драться! Друг Путина вызвал на бой Кличко

Американец с российским паспортом Рой Джонс призвал Владимира Кличко не втягивать его в политику, а лучше разобраться в ринге

Владимиру Кличко не составит труда побить Джонса и Путина вместе / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарного украинского боксера Владимира Кличко в начале июня включили в Международный зал славы бокса. По этому поводу Владимир записал обращение, в котором спросил другого члена Зала славы Роя Джонса на чьей он стороне: Украины или России?

"Я никого не хочу видеть на войне. Ломаченко – один из моих любимых боксеров. Вы думаете, мне хочется смотреть, как он воюет с Россией? В России у меня занимается 25 детей, не имеющих ничего общего с этим. Я тоже переживаю за них. Не пытайся втянуть меня в политику. Если ты хочешь драться, то можешь мне позвонить. Ты получишь бой", – цитирует Джонса BoxingScene.

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Кто такой Рой Джонс?

Рой Джонс-младший родился 16 января 1969 года. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории.

Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях.

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В целом, победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях.

Возглавлял рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2015 году Джонс посетил Севастополь, где встретился с Путиным и попросил его о получении гражданства РФ. Вскоре получил российский паспорт.