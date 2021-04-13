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Даниэль Лапин заработал четвертую победу, а Цотне Рогава дебютировал нокаутом на Ultimate Boxing Night

13 апреля, 16:47

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Украинцы на вечере боксерских поединков взяли и количеством, и качеством: шесть побед и два нокаута

/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

10 апреля USYK-17 PROMOTION и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports провели вечер рейтинговых поединков Ultimate Boxing Night. Впервые классический бокс прошел на арене для киберспортивных соревнований.

/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

Мероприятие собрало 16 спортсменов из Украины, Великобритании, Беларуси, Грузии, Венгрии и Хорватии.

/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

В топ-поединке встретились одессит Рамиль Гаджиев и Иван Мурашкин из Беларуси. Бой вышел для украинца сложнее, чем казалось поначалу. Оппонент сопротивлялся, а с шестого раунда даже перехватывал активность, несмотря на усталость и разбитый еще в третьем раунде нос. Гаджиеву оставалось лишь проводить убедительные серии и выиграть по очкам — единогласным решением судей.

/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

Соглавные бои тоже остались за украинцами. Высокий Даниэль Лапин так и не позволил венгру Аттиле Коросу хоть немного подойти к себе, осыпая его голову и корпус и набирая очки для победы. А Цотне Рогава даже не дал освоиться на WePlay Esports Arena Kyiv плотному хорвату Петеру Мрвалжу. В середине первого раунда Рогава срубил соперника ударом в живот. Так дебют украинца принес ему первый нокаут.

Ссылка на фототур боев.

/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

Результаты остальных боев:

  • Сергей Гук (Львов) нокаутировал Андрея Руденко (Киев);
  • дебютант Мирослав Ищенко (Херсон) обошел многоопытного Александра Бенидзе (Киев);
  • также дебютант Роберт Мартон (Харьков) победил по очкам упрямого Паату Адуашвили (Грузия);
  • Зак Челли (Лондон) усадил в технический нокаут Богдана Гаркавого (Александрия);
  • Нодир Бохшиев (Борисов, Беларусь) переборол техничного Шона Феннела (Манчестер).
/ Фото: Пресс-служба WePlay Esports

Бои можно было смотреть на Twitch-канале WePlay Ultimate Fighting League, телеканале Xsport, YouTube-канале USYK17 и стриминговой платформе DAZN. Из-за карантинных ограничений боксерский вечер провели без болельщиков на арене, но зрители трансляций могли наблюдать AR-статистику над рингом и совмещение реальных пространств с виртуальными в прямом эфире.

Больше деталей о Ultimate Boxing Night здесь.

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бокс киберспорт WePlay Esports Ultimate Boxing Night
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