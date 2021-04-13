Даниэль Лапин заработал четвертую победу, а Цотне Рогава дебютировал нокаутом на Ultimate Boxing Night

10 апреля USYK-17 PROMOTION и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports провели вечер рейтинговых поединков Ultimate Boxing Night. Впервые классический бокс прошел на арене для киберспортивных соревнований.
Мероприятие собрало 16 спортсменов из Украины, Великобритании, Беларуси, Грузии, Венгрии и Хорватии.
В топ-поединке встретились одессит Рамиль Гаджиев и Иван Мурашкин из Беларуси. Бой вышел для украинца сложнее, чем казалось поначалу. Оппонент сопротивлялся, а с шестого раунда даже перехватывал активность, несмотря на усталость и разбитый еще в третьем раунде нос. Гаджиеву оставалось лишь проводить убедительные серии и выиграть по очкам — единогласным решением судей.
Соглавные бои тоже остались за украинцами. Высокий Даниэль Лапин так и не позволил венгру Аттиле Коросу хоть немного подойти к себе, осыпая его голову и корпус и набирая очки для победы. А Цотне Рогава даже не дал освоиться на WePlay Esports Arena Kyiv плотному хорвату Петеру Мрвалжу. В середине первого раунда Рогава срубил соперника ударом в живот. Так дебют украинца принес ему первый нокаут.
Результаты остальных боев:
- Сергей Гук (Львов) нокаутировал Андрея Руденко (Киев);
- дебютант Мирослав Ищенко (Херсон) обошел многоопытного Александра Бенидзе (Киев);
- также дебютант Роберт Мартон (Харьков) победил по очкам упрямого Паату Адуашвили (Грузия);
- Зак Челли (Лондон) усадил в технический нокаут Богдана Гаркавого (Александрия);
- Нодир Бохшиев (Борисов, Беларусь) переборол техничного Шона Феннела (Манчестер).
Бои можно было смотреть на Twitch-канале WePlay Ultimate Fighting League, телеканале Xsport, YouTube-канале USYK17 и стриминговой платформе DAZN. Из-за карантинных ограничений боксерский вечер провели без болельщиков на арене, но зрители трансляций могли наблюдать AR-статистику над рингом и совмещение реальных пространств с виртуальными в прямом эфире.
Больше деталей о Ultimate Boxing Night здесь.
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