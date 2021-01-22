"Цыган" уничтожит Джошуа за три раунда: самый ожидаемый бой года закончится быстро

Тайсон Фьюри уже обговорил план на поединок со своим тренером

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после разговора со своим тренером Шугаром Хиллом Стюардом заявил, что нацелен на быструю победу над своим соотечественником Энтони Джошуа. Ранее "Цыганский король" высмеял чемпиона после боя с Пулевым: "Джошуа наложил в штаны в прямом эфире".

"Тайсон Фьюри, "Цыганский король", чемпион мира в супертяжелом весе. Да! Только что получил телефонный звонок от Шугара Хилла Стюарда из США. Мы намерены уничтожить Джошуа. Один раунд, два раунда, три раунда, и все кончено! Жду с нетерпением", – сказал Фьюри на видео в своем Twitter.

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Ранее мы писали, что WBO одобрила проведение боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри до встречи Энтони с обязательным претендентом на его пояс Александром Усиком. Украинец же, скорее всего, пока подерется за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом.

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Напомним, что Усик с "зубастой улыбкой" в топ-15 боксеров 2020 года, а возглавил рейтинг Тайсон Фьюри.

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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