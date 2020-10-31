Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеров

Накануне сражения 31 октября мы решили посмотреть, кто прикрывает спину бойцам и рассказать про их личную жизнь

Сегодня, 31 октября, украинский боксер Александр Усик проведет свой второй бой в супертяжелом весе против опытного британца Дерека Чисоры по прозвищу "Война". Поединок в Лондоне начнется не ранее 23:00. А наш сайт уже начал онлайн боя Чисора – Усик со всеми самыми интересными подробностями. Накануне сражения мы решили посмотреть, кто прикрывает спину бойцам и рассказать про их личную жизнь.

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Ревнивый конспиратор

Чисора часто мелькает на телевидении и в прессе, любит эпатировать публику своими выходками и глумиться над соперниками. Однако личная жизнь 36-летнего британца строго засекречена. По официальной информации, боец сейчас холост и одинок, а таблоиды ловят его за флиртом с красотками на улице. Однако за спиной супертяжа минимум два неудачных опыта создания отношений.

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Чисора семь месяцев встречался с эффектной 25-летней блондинкой Ялдой Контратчи, пока в 2010 году не поднял руку на уроженку Ирана в приступе ревности. В ноябре Чисора был признан виновным в нападении на девушку после того, как обнаружил на ее телефоне текстовые сообщения от другого мужчины.

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"Он ударил меня по лицу, затем положил лицом вниз на кровать и начал бить меня по спине и заднице. думала, он убьет меня. Мое лицо опухло, а все тело болело", – вспоминала студентка, которая училась на дизайнера.

Тогда Дерек чудом избежал заключения в тюрьму и был приговорен к 12 неделям лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Ему было приказано выплатить 1500 фунтов стерлингов в качестве компенсации и 500 фунтов на покрытие расходов, а также выполнить 150 часов общественных работ.

Но уже в 2013 году в его жизнь пришла эффектная брюнетка Эмили Эрингер. Пара даже обручилась и оставалась вместе до 2016 года, готовилась к свадьбе, но затем очень тихо рассталась...

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Танцы Усика с Катериной

В отличие от Чисоры Усик давно счастлив в браке и воспитывает троих детей – Кирилл, Михаил и Елизавета. Его избранница Екатерина – также из Симферополя, ребята учились в одной школе и до официального бракосочетания пара несколько лет встречалась. В сентябре 2009 года влюбленные сыграли свадьбу, на тот момент Катя была беременна первым ребенком – дочкой Елизаветой.

В Крыму до аннексии его Россией украинские власти выделили семье Усика квартиру в новом доме в Симферополе. Однако несколько лет назад все переехали в Киев вслед за боксером. До замужества Катерина долго занималась танцами и подтянула в этом аспекте Александра. Но теперь девушка всецело поглощена семьей.

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Усик и сейчас ревнует жену, называя ее своей принцессой. И только один факт омрачает этот идеальный союз с точки зрения болельщиков украинца. Говорят, что у Катерины даже после переезда в Киев остался российский паспорт.

Ранее мы также рассказывали, о чем Усик с Чисорой шептались на взвешивании. Чисора оказался тяжелее своего украинского оппонента на 17 кг.

Смотрите, как Чисора передавал привет Усику из своего лагеря

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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