"Черт с ними – с нокаутами, они ничего не значат": Тайсон был уверен в победе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон (50–6, 44 KO) прокомментировал ничью в 8-раундовом поединке легенд с Роем Джонсом (66–9, 47 KO). Отметим, что Тайсон в гневе от результата боя, а знаменитый конферансье отказался объявить ничью. Но потом 54-летний американец успокоился и принял этот результат.

"Я думал, что победил, но я рад, поскольку мы развлекли фанов. Что бы там все ни говорили, я рад, что дрался 8 раундов. Все знают, что я могу нокаутировать, но не все знают, что я могу пройти 8 раундов. Черт с этими нокаутами, они ничего не значат. Ты должен быть способен пройти всю дистанцию, драться", – заявил Тайсон.

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Майк Тайсон / Фото: Reuters

Также "Железный Майк" отметил, что такой бой значимее, чем реальные бои, выигрыши титулов. "Мы гуманисты, мы помогаем людям. И вот этим теперь я и буду заниматься", – сказал Тайсон. Также боксер отметил Джонса, который съедал его удары, как будто это полная ерунда: "Я видел, что хорошо попадаю, но он держал эти удары. И я уважаю его за это".

Реклама Майк Тайсон vs Рой Джонс / Фото: Reuters

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

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51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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