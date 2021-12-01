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Чемпион вызвал на бой Ломаченко. Надо соглашаться

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
1 декабря, 11:20
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Обладатель чемпионского титула WBC в легком весе Девин Хейни готов встретиться с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях
Хейни готов биться с Ломаченко
Хейни готов биться с Ломаченко

Если раньше Василий Ломаченко мог перебирать соперниками, то теперь без чемпионских поясов он уже мало кому интересен.

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Поэтому, чтобы вновь стать чемпионом, нужно цепляться за любой шанс. И такой шанс готов предоставить украинцу чемпион WBC в легком весе американец Девин Хейни.

"Любой из больших боев в легком весе сделает мою карьеру более значимой – Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко. Этих парней уважают. Победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят мои позиции.

Я годами вызывал Ломаченко на бой. Я хочу драться с лучшими. Я говорил об этом и готов биться с любым соперником.

Я никого не избегаю. Я хочу выйти на ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами", – сказал Хейни в комментарии Last Stand Podcast with Brian Custer.

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23-летний Хейни на профи ринге провел 26 боев и все выиграл. 4 декабря он будет защищать титул в бою против Джозефа Диаса.

Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми.

Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

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