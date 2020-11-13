Человек-нокаут из Британии бросил вызов Усику. Он хочет реванш за поражение в любителях

Британский непобежденный боксер супертяжелого веса Джо Джойс мечтает о реванше с украинцем Александром Усиком, которому он уступал во время любительской карьеры во Всемирной серии бокса еще в 2013 году, когда Усик защищал цвета "Украинских атаманов".
В ближайшем поединке Джойс встретится со своим соотечественником Даниелем Дюбуа, который занимает второе место в рейтинге WBO. Недавно промоутер Дюбуа заявил, что готов организовать бой с Усиком за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, если от него откажется Энтони Джошуа.
Джойс пока скромно высказывается о перспективе встречи с Усиком, однако отмечает, что точно не будет бояться его мощных ударов, а больше будет переживать из-за мастерства украинца. В потенциальном поединке с Александром, по мнению британца, решающими стали бы поздние раунды.
Джо Джойс одержал 11 побед на профессиональном ринге, 10 из которых – досрочно! При этом, в его послужном списке есть бои против таких боксеров как Александр Устинов, Яго Киладзе, Брайант Дженнингс, Бермейн Стиверн, В рейтинге boxrec.com боксеров супертяжелого веса он занимает 16-е место. Усик, напомним, идет на пятом месте.
Смешное видео с танцующим Александром Усиком:
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