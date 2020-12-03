Бывший украинец, который выходит в ринг с двумя флагами, отменил бой из-за COVID-19

Поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс в среднем весе Хавьером Масиэлем был запланирован на 4 декабря

Поединок украино-польского боксера Федора Черкашина (16-0, 11 КО) с бывшим претендентом на чемпионский пояс в среднем весе Хавьером Масиэлем (17-1-0, 11 КО) 4 декабря – не состоится. Бой откладывается из-за положительного теста на коронавирус у уроженца Харькова.

"С сожалением сообщаю, что я не смогу выступить завтра на KBN Extra Gala в Лодзи. Несмотря на все меры предосторожности, мой результат на Covid оказался положительным на последнем этапе подготовки к бою, к которому я готовился более шести месяцев. Тренировки и спарринги показывали, что я был готов на 100%, но болезнь подкралась незаметно. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких", – написал в Instagram Черкашин.

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Сейчас 24-летний Черкашин занимает высокое 23 место в рейтинге среднего веса по версии портала Boxrec.

В марте 2020 года украинский боксер Черкашин заявил, что сменил гражданство, но будет выходить на ринг с двумя флагами – Украины и Польши.

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