Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Бывший украинец, который выходит в ринг с двумя флагами, отменил бой из-за COVID-19

3 декабря, 17:52

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс в среднем весе Хавьером Масиэлем был запланирован на 4 декабря

Поединок украино-польского боксера Федора Черкашина (16-0, 11 КО) с бывшим претендентом на чемпионский пояс в среднем весе Хавьером Масиэлем (17-1-0, 11 КО) 4 декабря – не состоится. Бой откладывается из-за положительного теста на коронавирус у уроженца Харькова.

"С сожалением сообщаю, что я не смогу выступить завтра на KBN Extra Gala в Лодзи. Несмотря на все меры предосторожности, мой результат на Covid оказался положительным на последнем этапе подготовки к бою, к которому я готовился более шести месяцев. Тренировки и спарринги показывали, что я был готов на 100%, но болезнь подкралась незаметно. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких", – написал в Instagram Черкашин.

Реклама

Сейчас 24-летний Черкашин занимает высокое 23 место в рейтинге среднего веса по версии портала Boxrec.

В марте 2020 года украинский боксер Черкашин заявил, что сменил гражданство, но будет выходить на ринг с двумя флагами – Украины и Польши.

Смотрите, как тренируется украинский боксер Василий Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой отмена боксер коронавирус Федор Черкашин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет! Он дрался 8 раундов, результат – редкий для бокса
Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет! Он дрался 8 раундов, результат – редкий для боксаБокс
Из-за денег: Усик уходит от братьев Кличко
Из-за денег: Усик уходит от братьев КличкоБокс
Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегенд
Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегендБокс
Фьюри на весь мир обозвал Кличко
Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой" (видео)Бокс
Промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – Джонс
Промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – ДжонсБокс
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачей
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачейБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять