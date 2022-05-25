Будет топ-поединок. Беринчик поборется за чемпионские титулы мирового бокса

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о продолжении карьеры Дениса Беринчика

Денис Беринчик получит шанс вернуться в бокс / Фото: Коллаж: Сегодня

Серебряный призер Олимпийских игр Денис Беринчик с первых дней войны сменил боксерские перчатки на оружие и стал на защиту своей Родины. После отступления рашистских войск от Киева, прославленный украинский боксер продолжил помогать ВСУ в качестве волонтера.

Несмотря на военную агрессию России Беринчик не планирует завершать карьеру. Промоутер Александр Красюк готовит для чемпиона WBO International в легком весе интересный вариант побороться за самые высокие титулы в мировом боксе.

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"Он в Киеве, Украине. Он работает, помогает ребятам, людям. Гуманитарно, с воинами. Человек работает по зову сердца. Честно говоря, сейчас мы объективно понимаем, что бокс в Украине в период войны откладывается. Поэтому моя задача сейчас приложить такие усилия, чтобы Беринчик получил то, чего заслуживает. То есть, несмотря на то, что сейчас в Украине такие сложные времена, чтобы Беринчик получил свой шанс сразиться за самые высокие титулы мирового бокса. Я этим занимаюсь, у меня есть идея на этот счет. Я, честно говоря, даже на этот счет не информировал Дениса. Несколько дней назад я общался с президентом WBO, мы обменялись несколькими смс-ками. У меня возникла идея, что мы можем сделать, и сейчас попробуем над ней поработать.

Беринчик по очкам выиграл у Чаниева

Потому что сколько лет быть боксером, время проходит, и вернуться если пройдет год-два будет очень сложно, если не невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться на этом моменте и приложить максимальные усилия, чтобы дать Беринчику возможность выстрела из плацдарма. Это пока не переговоры ведутся. А сейчас я отрабатываю возможность переговоров. Я хочу создать условия для того, чтобы Беринчик сражался за претендентский или чемпионский пояс", – сказал Красюк в интервью XSPORT.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Отметим, что свой последний поединок на профи-ринге Денис Беринчик провел 18 декабря 2021 года в Броварах. Победил по очкам россиянина Ису Чаниева. Всего провел 16 боев и все выиграл.

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Беринчик победил Чаниева судейским решением

На данный момент украинец занимает 21-ю строчку в рейтинге представителей легкого дивизиона от BoxRec.