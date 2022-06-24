Будет рубка. Непобежденный украинский боксер вернется в ринг

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк планирует в августе месяце провести свой следующий поединок

Тарас Шелестюк / Фото: Twitter

Украинских болельщиков бокса в августе ожидают невероятные поединки. 20 числа состоится реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Но это еще не все сюрпризы для фанатов бокса.

Непобежденный боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк планирует в августе вернутся в ринг. Среди возможных соперников украинца называются топ-бойцы Конор Бенн (21-0, 14 KO) и Верджил Ортис-младший (18-0, 18 KO).

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Но есть большая вероятность, что 36-летний боксер проведет реванш против венесуэльца Габриэля Маэстре (4-0-1, 3 КО), сообщает Luckypunch.net.

Напомним, в марте Тарас Шелестюк провел поединок против Габриэля Маэстре. По итогам 10 раундов судьи насчитали ничью. С чем категорически не согласен наш боксер.

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Тарас Шелестюк живет и тренируется в США. На профи-ринге он провел 20 боев – 19 побед и одна ничья. В любителях Тарас брал бронзу Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

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Также мы сообщали, что Денис Беринчик в октябре встретится с французским чемпионом. Украинец выйдет в ринг против обладателя титула EBU Айвана Менди.