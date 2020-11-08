Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Брутальный нокаут в женском боксе. Девушка едва не вылетела за канаты

8 ноября, 11:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Для проигравшей это был дебютный бой в профессионалах

Женский бокс тоже может быть жестоким. Это доказала американка Карли Холмэн в поединке против своей соотечественницы Ребекки Лавс. В начале первого раунда Хэлмен обрушила серию ударов на своею соперника и отправила ее в нокдаун.

Реклама

Лавс быстро поднялась на ноги и продолжила бой, однако уже следующая атака стала для нее роковой. Хэлмэн нанесла мощный хук справа прямо в челюсть и Лавс рухнула на канаты. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун – все было и так понятно.

Отметим, что Хэлмэн одержала вторую победу на профессиональном ринге, а Лавс проводила свой дебютный поединок в профи.

Напомним, что сегодня "Кинг Конг" Ортис вернулся на ринг и за 46 секунд нокаутировал соперника. Кубинец закрыл свое поражение от Деонтея Уайлдера. В соперниках у Ортиса был малоизвестный американец Александр Флорес.

Усик и Чисора в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут женский бокс видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
Жертва Усика, отоспавшись, выдала новую оценку боя
Жертва Усика, отоспавшись, выдала новую оценку бояБокс
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в ЛондонеБокс
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов боя
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов бояБокс
"Козел": Чисора оскорбил Усика после бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять