Брутальный нокаут в женском боксе. Девушка едва не вылетела за канаты

Для проигравшей это был дебютный бой в профессионалах

Женский бокс тоже может быть жестоким. Это доказала американка Карли Холмэн в поединке против своей соотечественницы Ребекки Лавс. В начале первого раунда Хэлмен обрушила серию ударов на своею соперника и отправила ее в нокдаун.

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Лавс быстро поднялась на ноги и продолжила бой, однако уже следующая атака стала для нее роковой. Хэлмэн нанесла мощный хук справа прямо в челюсть и Лавс рухнула на канаты. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун – все было и так понятно.

Отметим, что Хэлмэн одержала вторую победу на профессиональном ринге, а Лавс проводила свой дебютный поединок в профи.

Напомним, что сегодня "Кинг Конг" Ортис вернулся на ринг и за 46 секунд нокаутировал соперника. Кубинец закрыл свое поражение от Деонтея Уайлдера. В соперниках у Ортиса был малоизвестный американец Александр Флорес.

Усик и Чисора в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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