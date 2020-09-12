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Британский боксер попал в больницу после нокаута в России

12 сентября, 12:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Умару Садику стало плохо во время прохождения допинг-контроля

Российский боксер Федор Чудинов успешно защитил титул WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг в поединке против британца Умара Садика. В 12-м раунде Чудинов зажал Садика в углу и принялся избивать. Уставший британец уже не мог защищаться и пропускал все больше ударов, поэтому рефери принял решение остановить бой.

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Как сообщает Спорт-Экспресс, спустя час после поединка Садику стало плохо, и его команда потребовала вызвать скорую помощь. Когда медики приехали на место, было принято решение госпитализировать спортсмена.

Позже Чудинов рассказал, что его сопернику стало плохо во время прохождения допинг-контроля. "На стул его посадили. Но он пришел в себя. Там какая-то суета началась. Он вроде сидел, нормально себя чувствовал. Ему просто говорили не засыпать. Потом он пошел в туалет, и все начали доктора звать", – рассказал боксер.

Чудинов одержал 23-ю победу в профи и 16-ю – нокаутом, также на его счету два поражения. В рейтинге боксеров второго среднего веса на сайте boxrec.com 32-россиянин занимает пятое место.

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Садик потерпел второе поражение в карьере при 10 победах на профессиональном ринге (6 – нокаутом). В рейтинге второго среднего дивизиона британец находится всего на 87-м месте в мире.

Ранее мы писали, что лучший боксер мира потребовал компенсацию в 280 млн за отсутствие боев и тут же получил соперника. Титул WBC оказался вакантным после того, как Дэвид Бенавидес не вписался в лимиты весовой категории.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс нокаут Федор Чудинов

Источник: Сегодня|Спорт

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