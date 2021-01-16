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Братья Кличко показали свою схватку

16 января, 23:31

Олег Люлька Олег Люлька

Это было не только противостояние мускулов, но и взглядов

44-летний Владимир Кличко опубликовал фото схватки со своим старшим братом – 49-летним Виталием.

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Знаменитые боксеры, старший из которых является мэром Киева, сошлись лицом к лицу в борьбе на руках – армрестлинге. Это была не только битва мускулов, но и взглядов.

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"Братство", – подписал Владимир фото в Instagram

Между тем подписчики принялись гадать.

"Кто же выиграл?" – задался вопросом один из фолловеров Владимира

"Кличко", – опубликовал свою беспроигрышную версию-ответ другой подписчик "Доктора Стального молота"

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Владимир и Виталий Кличко

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

Недавно в своей книге "Управление вызовами..." Владимир Кличко рассказывал: "Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Даже в показательных боях мы не поднимем кулаки друг на друга. "Вам нужно просто притворяться", – настаивали тренер со спонсорами. Но и этого мы не хотели: "Тогда мы будем обманывать зрителей".

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Ранее мы писали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Он не первый украинец, но может стать уникальным.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram
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боксеры Виталий Кличко Владимир Кличко армреслинг

Источник: Сегодня|Спорт

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