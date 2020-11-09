"Братья хохлы, можете сало отправить почтой": скандальный пост украинского бойца о ценах

Шутливое обращение Ивана Редкача обидело некоторых из его друзей

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в последнее время регулярно комментирует результаты выборов в США и победу демократа Джо Байдена. Так, Редкач назвал Байдена "спонсором войны на Майдане", а потом подкорректировал свой пост на "спонсором мятежа на Майдане". А вот теперь попросил у украинцев сало, но назвал их "хохлами".

"Братья хохлы, можете сало отправить почтой. Кусочек маленький 20$", – пошутил Иван над фото, где 91 грамм сала стоит более 18 долларов.

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"Вань, братья Украинцы! Хохлы как отправят, то прайс будет еще больше, чем в Штатах", – поправил боксера один из его друзей в Facebook. И многих оскорбило обращение "хохлы".

Иван Редкач / Фото: Facebook

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Ранее 34-летний Редкач нашел фотографию Усика с Лопесом и наступил на мозоль Ломаченко. Неугомонный украинский боксер-скандалист своеобразно поздравил Александра с победой над Чисорой.

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