Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Братья хохлы, можете сало отправить почтой": скандальный пост украинского бойца о ценах

9 ноября, 14:24

Елена Павлова Елена Павлова

Шутливое обращение Ивана Редкача обидело некоторых из его друзей

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в последнее время регулярно комментирует результаты выборов в США и победу демократа Джо Байдена. Так, Редкач назвал Байдена "спонсором войны на Майдане", а потом подкорректировал свой пост на "спонсором мятежа на Майдане". А вот теперь попросил у украинцев сало, но назвал их "хохлами".

"Братья хохлы, можете сало отправить почтой. Кусочек маленький 20$", – пошутил Иван над фото, где 91 грамм сала стоит более 18 долларов.

Реклама

Читайте также: На выигрыш Байдена известный украинский боксер отреагировал матерным видео

"Вань, братья Украинцы! Хохлы как отправят, то прайс будет еще больше, чем в Штатах", – поправил боксера один из его друзей в Facebook. И многих оскорбило обращение "хохлы".

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Facebook

Реклама

Ранее 34-летний Редкач нашел фотографию Усика с Лопесом и наступил на мозоль Ломаченко. Неугомонный украинский боксер-скандалист своеобразно поздравил Александра с победой над Чисорой.

Смотрите цены на мясо и сало в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены сало хохлы боксер Иван Редкач
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
Жертва Усика, отоспавшись, выдала новую оценку боя
Жертва Усика, отоспавшись, выдала новую оценку бояБокс
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в ЛондонеБокс
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов боя
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов бояБокс
"Козел": Чисора оскорбил Усика после бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять