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Боялся получить повреждение мозга. Фьюри назвал боксера, отправившего его на пенсию

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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9 июля, 20:35
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Битва с самым опасным нокаутером в мире Деонтеем Уайлдером подтолкнула Цыганского короля принять решение завершить карьеру
После боя с Уайлдером Фьюри решил завершить карьеру
После боя с Уайлдером Фьюри решил завершить карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри повесил перчатки на гвоздь и ни за что на свете не хочет драться с Усиком.

Виной всему американский супертяж Деонтей Уайлдер. Бой с Бронзовым бомбардировщиком отнял слишком много сил и здоровья у Тайсона Фьюри.

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"Я нокаутировал его в 11-м раунде, но не было такого, что все прошло просто зашибись, и я сразу же вернулся в раздевалку. Я касался к своему затылку, и там были шишки размером с кулак. Не знаю, не было ли у меня повреждения мозга. Я не знаю, что со мной происходило.

Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке. Я думал, что мог получить повреждение мозга. У меня было сотрясение, я ничего не помнил. Я полагаю, что после такого нокдауна ты многого не помнишь. Я думал: "Я упал четыре раза?" На самом деле я падал дважды.

Я подумал про себя: "Знаешь что? Я считаю, что пришла пора заканчивать". Это было после трилогии с Уайлдером. Я пообещал супруге, что это будет мой последний бой, что я больше не заставлю ее проходить через это", – цитирует Фьюри fightnews.info.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри решил променять бокс на рестлинг. Цыганский король планирует поучаствовать в турнире, который пройдет в Кардиффе.

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Фьюри меняет бокс на рестлинг
Фьюри меняет бокс на рестлинг / Фото: Коллаж: Сегодня

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