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Бой Усика: большая часть поединков "разогрева" будут женскими

31 октября, 20:20

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Свой бой в андеркарте Усик - Чисора проведет первая британка, победившая на чемпионате мира

Бой Усик – Чисора пройдет сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вечер бокса стартует в 20:00, и перед главным поединком пройдут пять боев "разогрева". Интересно, что половина сегодняшних поединков будут женскими, причем один из них – за титул WBO в среднем весе.

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29-летняя Саванна Маршалл в 2012 году стала первой британкой, победившей на чемпионате мира в любительском боксе. Ее соперница – 30-летняя Ханна Ренкин из Шотландии, которая помимо бокса известна как музыкант.

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Андеркарт боя Усик – Чисора. Как будут выходить:

  • 10 раундов Эми Тимлин (Великобритания) – Карли Скелли (Великобритания) – женский бой за пояс Commonwealth во втором легчайшем весе
  • 6 раундов Рамла Али (Сомали) – Ева Хубмайер (Германия) – женский бой в легком весе
  • 12 раундов Томми МакКарти (Великобритания) – Билаль Лаггуне (Бельгия) – бой за вакантный титул EBU в крузервейте
  • 10 раундов Саванна Маршалл (Великобритания) – Ханна Ренкин (Великобритания) – женский бой за титул WBO в среднем весе
  • 12 раундов Ли Селби (Великобритания) – Георг Камбосос (Австралия) – бой в легком весе

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бой Александр Усик Дерек Чисора андеркарт

Источник: Сегодня|Спорт

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