Бой Усика: большая часть поединков "разогрева" будут женскими

Свой бой в андеркарте Усик - Чисора проведет первая британка, победившая на чемпионате мира

Бой Усик – Чисора пройдет сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вечер бокса стартует в 20:00, и перед главным поединком пройдут пять боев "разогрева". Интересно, что половина сегодняшних поединков будут женскими, причем один из них – за титул WBO в среднем весе.

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29-летняя Саванна Маршалл в 2012 году стала первой британкой, победившей на чемпионате мира в любительском боксе. Ее соперница – 30-летняя Ханна Ренкин из Шотландии, которая помимо бокса известна как музыкант.

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Андеркарт боя Усик – Чисора. Как будут выходить:

10 раундов Эми Тимлин (Великобритания) – Карли Скелли (Великобритания) – женский бой за пояс Commonwealth во втором легчайшем весе

Эми Тимлин (Великобритания) – Карли Скелли (Великобритания) – женский бой за пояс Commonwealth во втором легчайшем весе 6 раундов Рамла Али (Сомали) – Ева Хубмайер (Германия) – женский бой в легком весе

Рамла Али (Сомали) – Ева Хубмайер (Германия) – женский бой в легком весе 12 раундов Томми МакКарти (Великобритания) – Билаль Лаггуне (Бельгия) – бой за вакантный титул EBU в крузервейте

Томми МакКарти (Великобритания) – Билаль Лаггуне (Бельгия) – бой за вакантный титул EBU в крузервейте 10 раундов Саванна Маршалл (Великобритания) – Ханна Ренкин (Великобритания) – женский бой за титул WBO в среднем весе

Саванна Маршалл (Великобритания) – Ханна Ренкин (Великобритания) – женский бой за титул WBO в среднем весе 12 раундов Ли Селби (Великобритания) – Георг Камбосос (Австралия) – бой в легком весе

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