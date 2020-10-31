Бой Усика: большая часть поединков "разогрева" будут женскими

Бой Усик – Чисора пройдет сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Вечер бокса стартует в 20:00, и перед главным поединком пройдут пять боев "разогрева". Интересно, что половина сегодняшних поединков будут женскими, причем один из них – за титул WBO в среднем весе.
29-летняя Саванна Маршалл в 2012 году стала первой британкой, победившей на чемпионате мира в любительском боксе. Ее соперница – 30-летняя Ханна Ренкин из Шотландии, которая помимо бокса известна как музыкант.
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Андеркарт боя Усик – Чисора. Как будут выходить:
- 10 раундов Эми Тимлин (Великобритания) – Карли Скелли (Великобритания) – женский бой за пояс Commonwealth во втором легчайшем весе
- 6 раундов Рамла Али (Сомали) – Ева Хубмайер (Германия) – женский бой в легком весе
- 12 раундов Томми МакКарти (Великобритания) – Билаль Лаггуне (Бельгия) – бой за вакантный титул EBU в крузервейте
- 10 раундов Саванна Маршалл (Великобритания) – Ханна Ренкин (Великобритания) – женский бой за титул WBO в среднем весе
- 12 раундов Ли Селби (Великобритания) – Георг Камбосос (Австралия) – бой в легком весе
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