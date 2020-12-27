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Бой Ломаченко – Лопес стал №1 в неожиданной номинации

27 декабря, 10:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американский журнал The Ring назвал исход встречи самым неожиданным в 2020 году

В последние дни уходящего года принято подводить итоги. Помогите нам выбрать лучшего спортсмена Украины в 2020 году. В мире бокса своими мнением поделилось авторитетное издание The Ring, которое раздает даже свои чемпионские пояса.

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Объединительный бой в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко отметили сразу в нескольких номинациях. Молодого американца назвали лучшим боксером года вместе с Тайсоном Фьюри, а его отца – лучшим тренером 2020-го. А сам поединок с украинцем назвали главной сенсацией года.

Проголосуйте: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Специалисты отмечают, что ни один результат так не удивил, как победа Лопеса. Ведь Теофимо всего 23 года и в его карьере и близко не было такого опыта, как у соперника, но Лопес был "больше, быстрее, сильнее, более расслабленным и резким". Естественно, что The Ring свой пояс также вручил уроженцу Гондураса, который остался непобежденным.

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Читайте, что рассказал отец Лопеса о будущем Теофимо: "О Ломаченко мы уже забыли".

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Смотрите, как тренировался Василий Ломаченко:

Как тренируется Василий Ломаченко

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