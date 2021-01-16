Бой Ковалева отменили после обнаружения допинга

Экс-чемпион мира должен был вернуться на ринг 30 января

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться 30 января, отменен после положительного результата теста на запрещенное вещество в пробе Ковалева, сообщается на сайте промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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Узнав о неблагоприятных результатах Ковалева, Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) решила отменить мероприятие.

Как мы писали ранее, в организме Ковалева был обнаружен синтетический тестостерон. Сам боксер свою вину не признает и требует вскрыть пробу "Б".

Напомним, в своем последнем бою осенью 2019 года Ковалев проиграл жестким нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, и лишился своего полутяжелого титула по версии WBO.

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Ранее мы писали, что российскому чемпиону мира по боксу дали срок за сексуальное домогательство. Пострадала и собака. Знаменитый Сергей Ковалев приставал к женщине и "попал" на 650 тысяч долларов.

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Жена Месси Антонелла Роккуццо занимается боксом Видео: Instagram

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