Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Бой года состоится в июле! Промоутер сделал громкое заявление

6 апреля, 15:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джошуа начал подготовку к поединку против Тайсона Фьюри

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный Энтони Джошуа начал подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. В марте нынешнего года боксеры подписали контракт на два поединка.

Реклама

"Мы не можем дождаться боя. Джошуа уже начал свой тренировочный лагерь. Им будет предложено несколько мест проведения боя. Дата поединка? Он пройдет в июле. Думаю, в конце следующей недели мы закроем все вопросы", – цитирует Хирна Boxing Scence.

В феврале прошлого года Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом победив Деонтея Уайлдера. Джошуа сохранил пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, победив в декабре Кубрата Пулева.

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

На счету Фьюри 30 побед и ни одного поражения. Джошуа выиграл 24 поединка и один раз проиграл.

Реклама

Кстати в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Источник: Матч ТВ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снес челюсть и заставил выбросить полотенце! Безжалостный нокаут от Цзю-младшего
Снес челюсть и заставил выбросить полотенце! Безжалостный нокаут от Цзю-младшегоБокс
Страшно смотреть: украинка изуродовала соперницу на ринге
Страшно смотреть: украинка изуродовала соперницу на рингеБокс
Онлайн боя Поветкин – Уайт. Как избивали
Онлайн боя Поветкин – Уайт. Как избивали "Русского Витязя"Бокс
Как уничтожили Витязя! Видео жесткого нокаута в бою Поветкин – Уайт
Как уничтожили Витязя! Видео жесткого нокаута в бою Поветкин – УайтБокс
Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а
Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсиюБокс
Чемпион в противогазе защищает титул. Что известно о супербое Херринг – Фрэмптон
Чемпион в противогазе защищает титул. Что известно о супербое Херринг – ФрэмптонБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять