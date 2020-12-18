Большой бокс Митрофанов – Байфилд: где смотреть первый титульный бой украинца

Все самое интересное о поединке в Киеве с участием "сказочника" и "Привидения"

Сегодня, 18 декабря, в Киеве украинский боксер первого среднего дивизиона Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) проведет свой первый титульный поединок против британца Асинье Байфилда (14-3-1, 6 КО). На кону будет пояс WBO Oriental, завоевание которого позволит попасть в рейтинги организации, где чемпионом является бразилец Патрик Тейшейра.

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Отметим, что небитый Митрофанов половину из своих 9 встреч завершил досрочно, а Асинье – 6 из 18. При этом британец не проигрывал нокаутом. В своей категории в рейтинге boxrec украинец занимает 64 позицию, Байфилд – 147-й.

Что говорил перед боем Митрофанов

"Чем этот бой будет особенным? Тем, что он титульный, а до этого были только рейтинговые. Байфилд – стойкий парень, выносливый, опытный. У него за плечами большой багаж. Часто проходил и 12-раундовые бои. Хитренький чуть-чуть. Прячется, как будто устал, а потом резко взвинчивает темп", – рассказал нам Митрофанов.

Тренировка Дмитрия Митрофанова Видео: Сегодня|Спорт

Также 31-летний боксер рассказал, как изменился бокс в условиях коронавируса: "Стало сложнее со спарринг-партнерами, с местом проведения боя, со зрителями. То, что бой будет без зрителей, очень большой минус. Одно время многие залы были закрыты, было тяжело тренироваться и готовиться". А напоследок Митрофанов признался, что читает перед боями детские сказки.

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Последний бой и помощь Ломе

В августе не знавший поражений Митрофанов провел десятый бой в профи. Чех Анатолий Хунанян в каждом из шести раундов пытался контратаковать. В итоге пришлось обращаться к судейским запискам, на которых Митрофанов победил единогласно.

Дмитрий Митрофанов / Фото: K2 Promotions

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А в сентябре Митрофанов помогал Василию Ломаченко готовиться к объединительному поединку с американцем Теофимо Лопесом.

Василий Ломаченко и Дмитрий Митрофанов/Фото lomus_official

Соперник – "Привидение"

Байфилду, как и Митрофанову, 31 год. Он боксирует в стойке правши. На профессиональном ринге дебютировал в апреле 2015 года. За карьеру одержал 14 побед в 18 поединках, 6 из которых – нокаутами. В свое время Байфилд владел региональным титулом BBBofC Southern Area в первом среднем весе. Предыдущий бой провел в октябре этого года против экс-чемпиона России Алексея Евченко. Поединок завершился ничьей.

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Дмитрий Митрофанов – Асинья Байфилд / Фото: K2 Promotions

Где смотреть

Главный бой боксерского вечера между Митрофановым и Байфилдом начнется в 21:00. В Украине его покажет платформа Megogo.

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